«Цей хлопець – не жарт»: Енді Руїс закликав Усика бути обережним у бою з Верховеном
Поєдинок відбудеться 23 травня
19 хвилин тому
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс-молодший поділився прогнозом на майбутній поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Американський боксер вважає українця фаворитом протистояння завдяки його величезному досвіду та статусу чемпіона. Слова наводить talkSPORT.
Усик має перемагати. Він досвідчений боєць. Він чемпіон. Він абсолютний чемпіон у надважкій вазі.
Але я чув, як багато хто каже, що йому слід бути обережним із Верховеном. Цей хлопець – не жарт. Я бачив кілька коротких відео, як він працює на мішку, і деякі його бої, але, гадаю, Усик його переможе — враховуючи те, що Ріко не може задіяти свої ноги.
Протистояння відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, в Гізі (Єгипет). В Україні офіційну трансляцію цієї унікальної події забезпечить платформа «Київстар ТБ».
