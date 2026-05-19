Директор команди чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) Сергій Лапін поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Представник українського боксера зазначив, що команда детально вивчила стиль суперника та готова до його агресивного тиску на рингу. Водночас Лапін підкреслив, що Усик переважає нідерландця у боксерському інтелекті та таймінгу, а також уже має досвід протистоянь із куди серйознішими опонентами. Слова наводить Bad Left Hook.

Ріко Верховен - фізично сильний та досвідчений боєць. Він зовсім не простий суперник. Він потужний панчер, для якого комфортно йти вперед і вступати в розміни. Але ми чітко розуміємо його стиль і сильні сторони. Справа не лише в силі, а в рівнях, таймінгу та інтелекті на рингу.

Ми очікуємо, що він почне агресивно і спробує використати свою фізику. Але за свою кар’єру Олександр мав справу з набагато складнішими викликами, ми будемо повністю готові до того, що Ріко запропонує 23 травня.

Олександр дивився бої Ріко Верховена раніше, він знайомий з ним. Що стосується кікбоксингу, то на початку кар’єри Олександр мав певний досвід у цій дисципліні. Тож він розуміє її специфіку.