Цзю – про перемогу Вайлдера над Чісорою: «Він може бути небезпечним навіть для Усика»
Колишній абсолют не списує з рахунків американського ветерана
близько 2 годин тому
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі Костя Цзю для російських ЗМІ поділився своїми враженнями від перемоги американця Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 KO) в поєдинку з британцем Дереком Чісорою (36-14, 23 KO).
На думку Цзю, такий Вайлдер може створити проблеми навіть лідеру суперважкої вагової категорії українцю Олександру Усику.
«Це було щось нове у виконанні Вайлдера. Для нього це була друга перемога рішенням у кар'єрі. Бій був рівним, могли в обидві сторони віддати. Якщо Деонтей зможе повернути колишню нокаутуючу міць, то він буде небезпечний для будь-кого в рингу. Навіть для Олександра Усика».
Нагадаємо, що 4 квітня Вайлдер переміг Чісору роздільним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.
