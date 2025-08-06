Фроч порадив Джошуа завершити кар’єру: «У нього вже є 150 мільйонів»
Ексчемпіон світу радить британцю повісити рукавичка на цвях
32 хвилини тому
Колишній чемпіон світу Карл Фроч, відомий прямотою та різкими оцінками, виступив із гучною заявою щодо майбутнього Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
В інтерв’ю Sporting Talk порадив британцю завершити кар’єру, поки не сталося нічого серйозного зі здоров’ям.
На мою думку, AJ варто піти з професійного боксу. Він мав хорошу кар’єру, зробив багато для цього спорту. Але він не елітний. Його розгромив Руїс — товстий хлопець із Мексики. Потім його двічі перевершив Усик, а тепер його побив Даніель Дюбуа. У нього на рахунку 150 мільйонів фунтів — навіщо ще 20? Він може закінчити в інвалідному візку.
Стало відомо, чи відбудеться бій між Джошуа та Джейком Полом.
Поділитись