Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкрив грандіозні плани щодо наступного кар'єрного кроку чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Попри те, що український боксер зараз повністю сфокусований на найближчому поєдинку, саудівські організатори вже розробляють для нього масштабне шоу на 2027 рік. За словами Аль аш-Шейха, новим історичним майданчиком для мегафайту за участю Усика має стати Туреччина.

Ми зараз плануємо дещо особливе для Усика на майбутнє. Я знаю, що сам Олександр поки не хоче про це говорити, але наша команда вже активно працює над цим проєктом. Привідкрию маленький секрет: наступного року ми плануємо організувати щось неймовірне в Стамбулі — спільно з владою міста, прямо біля легендарної Айя-Софії. Туркі Аль аш-Шейх

Протистояння Усик — Верховен відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, в Гізі (Єгипет). В Україні офіційну трансляцію цієї унікальної події забезпечить платформа «Київстар ТБ».