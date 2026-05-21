Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) на пресконференції розповів, чого очікує від свого майбутнього суперника — легендарного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Український чемпіон підкреслив, що ставиться з величезною повагою до кожного, хто присвячує своє життя бойовим мистецтвам, адже цей шлях вимагає колосальних зусиль та особливого менталітету.

Що очікую від конкурента? Я поважаю всіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Той, хто навчається боксу, кікбоксингу, боротьбі — це надзвичайні, хоч і божевільні люди. Поважаю всіх своїх суперників, але це важкий вид спорту. Ріко Верховен

Протистояння відбудеться вже цієї суботи, 23 травня, в Гізі (Єгипет). В Україні офіційну трансляцію цієї унікальної події забезпечить платформа «Київстар ТБ».