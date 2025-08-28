Туркі Аль аш-Шейх вимагає від Опетаї перейти в надважку вагу
Саудівський функціонер хоче організувати бій із Дереком Чисорою
близько 1 години тому
Голова агентства з розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх незадоволений ситуацією в крузервейті та прагне організувати гучні поєдинки для чемпіона IBF Джея Опетаї (28-0, 22 КО).
Менеджер Опетаї Мік Френсіс в інтерв’ю Fox Sports Australia розкрив пропозицію Аль аш-Шейха — організувати бій із британцем Дереком Чисорою, який посідає другу сходинку рейтингу IBF надважкої ваги. Промоутери Чисори з Queensberry Promotions також зацікавлені.
Цей поєдинок має сенс, адже в разі завершення кар’єри абсолютного чемпіона хевівейту Олександра Усика титул IBF може бути розіграний між двома першими номерами рейтингу. Наразі першу позицію визначать у реванші між Френком Санчесом та Ефе Аджагбою.
Єдиною перепоною є бажання Опетаї спочатку зібрати всі пояси в крузервейті, що може відкласти його перехід у хевівейт.
Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх запускає серію боксерських шоу The Underdog.
Також Туркі раніше розповів, що хоче зробити бій Олександра Усика проти Мозеса Ітауми.