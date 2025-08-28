Олег Гончар

Голова агентства з розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх незадоволений ситуацією в крузервейті та прагне організувати гучні поєдинки для чемпіона IBF Джея Опетаї (28-0, 22 КО).

Менеджер Опетаї Мік Френсіс в інтерв’ю Fox Sports Australia розкрив пропозицію Аль аш-Шейха — організувати бій із британцем Дереком Чисорою, який посідає другу сходинку рейтингу IBF надважкої ваги. Промоутери Чисори з Queensberry Promotions також зацікавлені.

Цей поєдинок має сенс, адже в разі завершення кар’єри абсолютного чемпіона хевівейту Олександра Усика титул IBF може бути розіграний між двома першими номерами рейтингу. Наразі першу позицію визначать у реванші між Френком Санчесом та Ефе Аджагбою.

Єдиною перепоною є бажання Опетаї спочатку зібрати всі пояси в крузервейті, що може відкласти його перехід у хевівейт.

Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх запускає серію боксерських шоу The Underdog.

Також Туркі раніше розповів, що хоче зробити бій Олександра Усика проти Мозеса Ітауми.