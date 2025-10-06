Колишній чемпіон світу Кіт Турман в інтерв’ю FightHype висловився про майбутній поєдинок легенд боксу Флойда Мейвезера та Майка Тайсона:

Світ хоче знати, як Флойд блокує удар Майка Тайсона. Забудьте про те, щоб отримати чистий удар в обличчя, але багато людей хочуть стати свідками цього. Багато людей хочуть побачити, як Майк Тайсон б'є Флойда Мейвезера, але спершу ми маємо поглянути на різницю у розмірах.

Флойд буде швидшим і спритнішим, але коли він знаходиться в середині і намагається триматися ринг під контролем, як він робив у своєму дивізіоні, буде нелегко здолати Майка Тайсона, який набагато більший чолов’яга.

Якщо чесно, це не зовсім моя сфера інтересу, але це розвага. Якщо вам подобається, дивіться, якщо ні, займіться чимось іншим у суботу ввечері.