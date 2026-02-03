Володимир Кириченко

Бій Себастьяна Фундори (23-1-1, 15 KO) і Кіта Турмана (31-1, 23 КО) за титул чемпіона WBC у першому середньому дивізіоні відбудеться 28 березня.

Бій пройде на шоу в Лас-Вегасі, штат Невада.

🚨 JUST ANNOUNCED 🚨



WBC Super Welterweight World Champion @SebastianFundo1 looks to continue is 154-lb reign when he takes on former unified world champion @keithfthurmanjr on March 28, live on PBC PPV on @PrimeVideo from @MGMGrand in Las Vegas, NV!



🔗 https://t.co/aB2YDOd1zQ… pic.twitter.com/Z192ZA2mJF — Premier Boxing Champions (@premierboxing) February 2, 2026

Спочатку боксери мали побитися наприкінці жовтня, але за 2 тижні до поєдинку Фундора травмував руку, тому захист було перенесено на невизначений термін.

За останні півтора року Себастьян двічі переміг Тіма Цзю (26-3, 18 КО).

Турман у березні 2025 року переміг технічним нокаутом австралійця Брока Джарвіса (22-2, 20 КО). Це був його дебютний бій у першій середній вазі.

Нагадаємо, що Турман не повірив у реальність травми Фундори.