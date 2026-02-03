Офіційно: титульний бій Фундора – Турман пройдет на шоу в Лас-Вегасі
Поєдинок повинен був відбутися наприкінці жовтня 2025 року
близько 3 годин тому
Фундора та Турман / Фото - Yahoo
Бій Себастьяна Фундори (23-1-1, 15 KO) і Кіта Турмана (31-1, 23 КО) за титул чемпіона WBC у першому середньому дивізіоні відбудеться 28 березня.
Бій пройде на шоу в Лас-Вегасі, штат Невада.
Спочатку боксери мали побитися наприкінці жовтня, але за 2 тижні до поєдинку Фундора травмував руку, тому захист було перенесено на невизначений термін.
За останні півтора року Себастьян двічі переміг Тіма Цзю (26-3, 18 КО).
Турман у березні 2025 року переміг технічним нокаутом австралійця Брока Джарвіса (22-2, 20 КО). Це був його дебютний бій у першій середній вазі.
Нагадаємо, що Турман не повірив у реальність травми Фундори.