У Гані дозволили бокс після трагічних випадків — Едді Хірн анонсував турнір Matchroom
Боксерське шоу заплановане на 20 грудня
37 хвилин тому
Національне спортивне управління Гани (NSA) оголосило, що цього четверга скасує заборону на проведення професійних боксерських поєдинків. Таким чином, компанія Matchroom Boxing зможе організувати свій перший турнір у Гані — він відбудеться 20 грудня в столиці країни Аккрі, на Legon Sports Stadium.
У головному бою вечора зустрінуться британські боксери Крейг Річардс і Ден Азіз.
Заборону на бокс у Гані запровадили після двох смертельних випадків серед спортсменів за пів року. У відомстві тоді пояснили, що це було «необхідним кроком для захисту життів і збереження майбутнього боксу» в країні. Після цього влада переглянула правила безпеки та вдосконалила систему управління.
Промоутер Едді Хірн повідомив у коментарі для The Ring, що грудневий турнір стане важливим етапом перед потенційним боєм Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) в Гані, який планують провести вже на початку наступного року.
