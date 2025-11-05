Денис Сєдашов

Національне спортивне управління Гани (NSA) оголосило, що цього четверга скасує заборону на проведення професійних боксерських поєдинків. Таким чином, компанія Matchroom Boxing зможе організувати свій перший турнір у Гані — він відбудеться 20 грудня в столиці країни Аккрі, на Legon Sports Stadium.

У головному бою вечора зустрінуться британські боксери Крейг Річардс і Ден Азіз.

Заборону на бокс у Гані запровадили після двох смертельних випадків серед спортсменів за пів року. У відомстві тоді пояснили, що це було «необхідним кроком для захисту життів і збереження майбутнього боксу» в країні. Після цього влада переглянула правила безпеки та вдосконалила систему управління.

Промоутер Едді Хірн повідомив у коментарі для The Ring, що грудневий турнір стане важливим етапом перед потенційним боєм Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) в Гані, який планують провести вже на початку наступного року.

