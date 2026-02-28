Генеральний директор MP Promotions Джес Матур висловився про організацію реваншу Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO) та Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO). Функціонера цитує vringe.com:

Минулого року Флойд побачив камбек Менні і подумав: «Тоді я теж повернуся». Він також захотів бути активним. Тож тут передусім питання конкуренції.

Можна сказати, що реванш готувався близько 10 років. Багато хто намагався це зробити. Саме ця угода відбулася у серпні минулого року. Як на мене, вирішальний фактор – зацікавленість Netflix. Адже це платформа №1 у всьому світі. Вони провели найбільші бої всіх часів. Погляньте лише на цифри івентів Тайсон – Пол та Канело – Кроуфорд. Ось що спрацювало та стало визначальним фактором. Менні та Флойд подумали, що бій на Netflix відкриє для них багато нових можливостей.

Менні набрав топ-форму. Флойд завжди був у формі. Вони ніби молодшають з роками. Не забувайте, що вони зробили бокс зіркою спорту. Вони хотіли знову побити свої ж рекорди. Було складно це зробити. Довгий процес. Netflix одразу ж поставили свої умови. Вони захотіли зробити це на арені Sphere (у Лас-Вегасі – прим.). Вони викладуться на повну. Це потрібне боксу. Боксу потрібен івент у стилі WWE. Це буде епічно!

Флойд та Менні – не просто боксери. Вони легенди. Так що цей контент набере більше переглядів, ніж будь-яка інша подія. Крапка. Ось і все. Це буде бомба!