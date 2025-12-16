Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) прокоментував майбутній поєдинок з американцем Джейком Полом (12-1, 7 KO), який поєднує боксерську кар’єру з професійною діяльністю відеоблогера. Слова наводить Formula Passion.

Британський боксер зазначив, що не сприймає статус Пола як образу та з розумінням ставиться до його популярності поза рингом.

Я не блогер і не вважаю це образою. Ютубери заробляють більше грошей, ніж боксери — то в чому проблема? Ентоні Джошуа

