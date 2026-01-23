«У надважкій вазі всі бої ризиковані»: Фаніян — про можливий бій Усика з Вайлдером
Український надлегковаговик висловився щодо чуток про можливий поєдинок українця та американця
близько 2 годин тому
Український надлегковаговик Арам Фаніян (26-2, 6 KO) поділився думками щодо можливого поєдинку абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 KO) з колишнім володарем титулу WBC Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО). Слова наводить Vringe.
У надважкій вазі всі бої ризиковані — такий уже бізнес, — сміється Фаніян. — Тим паче, коли ти виходиш у ринг проти одного з недавніх домінаторів дивізіону, який відправляв суперників у нокаут одним ударом. Але ми бачимо, що нинішній Вайлдер — це, на жаль для нього, вже зовсім інший боксер. А Усик — без сумніву, боксер космічного рівня. Думаю, якщо команда Олександра хоче цього бою, вони впевнені в результаті.
Також український боксер висловився щодо можливого завершення кар’єри Усика, зазначивши, що остаточне рішення має ухвалювати лише сам чемпіон.
Олександр уже досяг у боксі всього, чого тільки можна. Але чи варто йому продовжувати кар’єру — вирішувати лише йому. Якщо є сили, енергія, бажання та здоров’я — чому б не боксувати далі? Потрібно розуміти, що спортсменам, які все життя живуть у чіткому режимі та щоденній рутині, дуже складно різко змінити ритм життя.
