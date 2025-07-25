Усик — №1 у світі за версією Сауля Альвареса
Першу сходинку Канело віддав українцю
близько 2 годин тому
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес поділився власним рейтингом найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії. У коментарі для журналу The Ring мексиканець назвав трійку, яку вважає найсильнішою на сьогодні.
На першому місці в списку Канело — український чемпіон Олександр Усик (24-0, 15 КО), який нещодавно захистив статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі.
Топ-3 найкращих боксерів світу за версією Сауля Альвареса:
Олександр Усик
Наоя Іноуе
Теренс Кроуфорд
Красюк назвав суперника Усика у прощальному поєдинку.