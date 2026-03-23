Бій Усика проти Верховена може бути перенесений через військові дії на Близькому Сході
Поєдинок має відбутися 23 травня у Гізі
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) повідомив, що його команда розглядає варіант перенесення поєдинку проти колишнього чемпіона Glory у важкій вазі нідерландця Ріко Верховена.
Причиною можливих змін у графіку стала нестабільна безпекова ситуація на Близькому Сході через військове загострення між США та Іраном. Слова наводить Суспільне Спорт.
Команда 100% розглядає план «Б», але я взагалі про це не думаю. Знаю, що мені слід тренуватися, а якщо щось відбувається [з організацією поєдинку], то команда мені розповідає, а я не нервую. Просто молюся, і все.
Поєдинок запланований на 23 травня.
Усик: «Ми повертаємося в тренувальний табір».
