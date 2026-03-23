Денис Сєдашов

Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) повідомив, що його команда розглядає варіант перенесення поєдинку проти колишнього чемпіона Glory у важкій вазі нідерландця Ріко Верховена.

Причиною можливих змін у графіку стала нестабільна безпекова ситуація на Близькому Сході через військове загострення між США та Іраном. Слова наводить Суспільне Спорт.

Команда 100% розглядає план «Б», але я взагалі про це не думаю. Знаю, що мені слід тренуватися, а якщо щось відбувається [з організацією поєдинку], то команда мені розповідає, а я не нервую. Просто молюся, і все. Олександр Усик

Поєдинок запланований на 23 травня.

