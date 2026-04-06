Усик показав, що відрізняє чемпіонів від решти
Українець продовжує готуватися до двобою з Верхувеном
Володар титулів WBC/WBA/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) продовжує підготовку до мегафайту з Ріко Верхувеном. Ready To Fight показала кадри роботи чемпіона у тренувальному таборі:
Чемпіонські звички.
Стабільність – це те, що відрізняє найкращих від решти. Усик залишається цілеспрямованим у тренувальному таборі.
Дисципліна > Мотивація.
Мотивація допомагає розпочати, але дисципліна дає змогу рухатися вперед.
Нагадаємо, бій Усика проти Верхувена відбудеться 23 травня у Єгипті.
Матеріали по темі
Джошуа: «Я можу виграти бій у Усика в майбутньому, але наразі він кращий за мене»
близько 11 годин тому