Спаринг партнер Усика назвав єдиного боксера, який може нівелювати сильні сторони Усика
Скотт вважає, що Ітаума єдиний має шанси у ринзі з українцем
30 хвилин тому
Багаторазовий спаринг партнер Олександра Усика (24-0, 15 KO) та тренер з боксу Малік Скотт висловився про головний виклик для українця. Американця цитує vringe.com:
Люди хочуть, щоб усе було по-чесному стосовно Джозефа Паркера. Адже ми знаємо, що він заслужив на це. Але якщо казати про інтерес. Якщо говорити про техніку. Якщо говорити про те, що показує Мозес, то він, як на мене, єдиний, хто здатний тягатися з передньою рукою Усика. Хто здатний вирішувати питання щодо того, як усунути всі його сильні сторони. З приводу того, як справлятися з шульгою. Справлятися з його вибуховістю. Тільки про Ітауму можна сказати: «Так, він може».
