Боксерський оглядач Ден Рафаель висловився про наступний крок у кар’єрі Олександра Усика (24-0, 15 KO). Американця цитує vringe.com:

Я думаю, реальні дві можливості – і бій Усика з Паркером, і бій Усика проти Ітауми. Я хотів би сподіватися, що Усик побився з Дюбуа в реванші частково і через те, що він був незадоволений, що IBF позбавила його титулу, або вони його змусили зробити його вакантним. Він виходив у ринг проти Тайсона Ф'юрі з причин, які йому не були підконтрольні. У нього ніби не було вибору. У нього був підписаний контракт на шалену суму грошей і, звичайно, він слідуватиме йому. Тож його змусили віддати титул IBF. Зараз його не примушують віддавати титули, він абсолютний чемпіон і знаєте що? Йому слід побитися з першим номером, з претендентом номер один, проти якісного бійця.

Немає іншого бійця у надважкій вазі, який заслуговує на поєдинок за звання абсолютного чемпіона більше, ніж Джозеф Паркер. Зараз пишуть про різні можливі опоненти, але це все просто розмови. Немає правдоподібних аргументів для будь-яких інших супертяжів. Він обов'язковий претендент, він колишній чемпіон WBO, він чекає своєї черги, він дуже активний, він виграв бої проти якісних опонентів, таких як Чжилеї, Вайлдер, Баколе. То що йому ще лишається?

Повага до Мозеса. Але навіть якщо він поб'є Ділліана Вайта, я не обов'язково вважаю, що йому гарантовано титульний шанс. Він явно не попереду Джозефа Паркера. Киньте ви цю справу! Паркер без питань претендент номер один не лише за організаціями, а й ґрунтуючись на тому, що він насправді досяг виступів у рингу за останній рік-півтора. Він має отримати цю можливість. Через популярність Усика у Великій Британії і через той факт, що Паркер там також дуже відомий боєць, то можна провести цей бій у Британії. Я не знаю, чи продадуть вони Вемблі, але можна продати будь-яку меншу арену. Або можна провести цей бій у Європі, зробити це так, як зробили в першому бою проти Дюбуа. Провести його на стадіоні в Польщі, що буде ближчим до українського кордону, де Усик приверне велику юрбу. Моя думка полягає в тому, що ніхто не може сказати, що цей бій не повинен відбутися з економічних причин. Деякі бої з обов'язковими претендентами можуть реально не мати економічного прибутку. Тут не такий випадок. Усик проти Паркера – це бій, який згенерує гроші для всіх, і це бій, який, безумовно, має відбутися. Я вже втомився слухати, як згадують різних бійців за винятком Джозефа Паркера, коли він заслужив на цей шанс більше за інших.