Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Чарльз Мартін (30-4-1, 27 KO) для Boxing News поділився своїми очікуваннями від поєдинку його конкурентів по дивізіону Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) і Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Мартін заявив, що вірить у перемогу Вордлі в цьому протистоянні.

«Це буде чудовий бій. Я хочу вибрати Вордлі, у нього є удар. Про нього можна сказати одне: його можуть бити весь бій, але потім він доносить один удар – і все закінчується. До того ж я хочу побитися з Вордлі».

Нагадаємо, що поєдинок Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.