У США пояснили, за яких умов можна вважати Кроуфорда найкращим боксером в історії
Потрібно побити кривдника Канело?
24 хвилини тому
Відомий американський спеціаліст Стівен Едвардс для YSM Sports Media заявив, що бій абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) проти володаря титулів WBA, WBO та IBF у напівважкому дивізіоні Дмитра Бівола (24-1, 12 КО) є малоймовірним.
«Я думаю, ми повинні бути справедливими до Кроуфорда. Якщо Бад зможе перемогти Бівола, він – найкращий боксер в історії. Я думаю, це занадто велике прохання. Я не знаю, чи може він навіть вийти проти Бівола.
Ви говорите про боксера, який рухається, сильний, працює на відскоках уперед-назад, має хорошу фізичну форму. Ви говорите про хлопця, який має все, що має Бад, але він природжений напівважковаговик з резюме.
Це не те саме, що битися з Канело. Це інший бій. Я не знаю, чи це можливо. Це занадто».
Кроуфорд в ніч на 14 вересня переміг Канело одноголосним рішенням суддів – заради цього бою Теренс піднявся на дві вагові категорії.
