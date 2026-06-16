Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) на YouTube-каналі iFL TV вкотре жорстко розкритикував свого головного опонента Олександра Усика (25-0, 16 КО). Обговорюючи потенційний поєдинок проти молодого британського проспекта Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) (14-0, 12 КО), «Циганський король» висміяв нещодавні заяви та виступи українського чемпіона.

Ф'юрі назвав «маячнею» слова Усика про небажання боксувати з Ітаумою, щоб «не зламати» хлопця. На думку британця, Олександр просто уникає небезпечного юнака на заході своєї кар'єри після вкрай невдалого і важкого перформансу в рингу.

— Чи є для тебе якась вигода чи сенс битись з Мозесом Ітаумою? Окрім грошей.

— Звісно, ​​нічого, крім грошей. Покажіть мені гроші, і я зроблю свою роботу. Але якщо немає великих грошей, то який сенс? У нього немає пояса, у нього нічого не має. Для чого це потрібно? Я довів свій рівень, коли мне було 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38. Мені не потрібно битися з дітьми. Слухай, Мозес – це хороший хлопець, чудовий боксер. Але якщо це не буде бій за великі гроші, то навіщо мені битися з ним?

— Олександр Усик у якийсь момент заявив, що не буде битися з Мозесом Ітаумою. Він не хотів його зламати.

— Маячня. Але знову ж таки, Усику скоро виповниться 40 років. Він провів дуже важкий бій і, мабуть, програв кожен раунд кікбоксеру. Тож, знаєте, я не думаю, що він хоче битися з 18-річним хлопцем, чи не так? Жодної вигоди.

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