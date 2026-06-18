Зірковий нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) запропонував володарю титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українцю Олександру Усику (25-0, 16 КО) провести реванш.

«Я мав час, щоб усе це осмислити. 24 травня ми подали офіційний протест, бо щиро вважали, що є серйозні питання щодо того, як було зупинено бій. 16 червня ми одержали рішення Комісії.

У ухвалі підтверджувалося, що гонг, що завершив 11-й раунд, пролунав ще до того, як рефері фізично зупинив бій. Офіційний хронометрист підтвердив це. Лікар у рингу також підтвердив, що після бою я не мав ознак сплутаності свідомості чи дезорієнтації. Комісія вважає, що жоден із цих висновків не змінив результату бою.

Послухайте, ніколи не йшлося про те, щоб принизити заслуги Олександра. Він один із найбільших бійців цього покоління, і я відчуваю до нього величезну повагу за все, чого він досяг. Що залишається зі мною, так це відчуття, що після одинадцяти незабутніх раундів на одній із найбільших та епічних арен світу історія просто обірвалася, не дійшовши до кінця.

У Олександра був сильний момент. Він мене добре впіймав, і напруження в бою відчувалося постійно. Так буває на цьому рівні. Інерція може змінитися в одну мить. Протягом моєї кар’єри були моменти, коли люди думали, що все закінчено. У численних боях за титул чемпіона світу я знаходив способи переламати перебіг подій та піти з піднятою рукою. Такий мій характер. Ніколи не здаватися і завжди вірити, що все ще не закінчено, доки не пролунає гонг. Без каламбуру (можливо, трохи).

Я щиро вірю, що всі заслуговували побачити, як повинен був закінчитися цей бій. Уболівальникам не дали 12-го раунду. Після всього, що ми обидва вклали в цей бій, вони заслуговували побачити, чим усе закінчиться. Мені так і не представилася можливість дізнатися, чи був би це один із тих вечорів, які в мене були раніше.

А Олександру не дали можливості закінчити бій так, щоби ніхто не міг це оскаржити. Тож для мене висновок дуже простий. Давай закінчимо цю історію і дамо вболівальникам негайний реванш. Рішення суду відповіло на юридичні питання, але залишило ще одне питання, яке не дає спокою багатьом людям з тієї ночі: чим мала закінчитися ця історія? Усику, я готовий».