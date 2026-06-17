Володимир Кириченко

Колишній претендент на титул у надважкому дивізіоні британець Дерек Чісора (36-14, 23 КО) в інтерв’ю YouTube-каналу Seconds Out заявив, що чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у його вазі українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) може погодитися на поєдинок проти обов'язкового претендента за версією WBC німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Втім, Чісора переконаний, що для організації цього поєдинку промоутер Кабаєла Френк Уоррен повинен заплатити українському боксеру чималий гонорар.

«Усі копіюють мій стиль, друже. Послухайте, зараз перевага на боці Усика. Скажімо так, дядько Френк (Воррен – прим.) має заплатити Усику від 10 до 50 мільйонів, і тоді він погодиться на бій».

Нагадаємо, WBC офіційно призначив Усику захист титулу проти Кабаєла, але Олександр може відмовитися від поясу цієї організації й не битися з Агітом.

Раніше стало відомо, чи відбудеться реванш між Вайлдером та Чісорою.