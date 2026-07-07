Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх в інтерв'ю Sky Sports назвав умову, за якої поєдинок між ексчемпіонами світу у надважкому дивізіоні Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відбудеться у Великій Британії.

«Скажу відразу: все залежить від того, чи надасть Англія нам усе необхідне. Ми хочемо провести бій саме тут, в Англії.

Але нам важливий часовий пояс у всьому світі, особливо в Америці. Якщо нам дозволять провести бій на «Вемблі» пізно вночі, ми б зробили це в Англії. Справа в часі та кількості глядачів.

Ми поговоримо з мерами та принцом Абдуллою (бін Халедом бін Султаном, послом Саудівської Аравії у Великій Британії)».