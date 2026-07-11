Хижняк проведе другий професійний бій в андеркарді поєдинку Джошуа в Саудівській Аравії
У ринг українець вийде 25 липня
24 хвилини томуПідписатися в
Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк (1-0, 1 КО) повернеться на професійний ринг. Український боксер виступить у грандіозному вечорі боксу, який відбудеться 25 липня в Саудівській Аравії.
Головною подією цього шоу стане поєдинок ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) проти албанця Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).
Наразі Хижняк завершує фінальний етап підготовки на олімпійській базі Конча-Заспа. Для українця це буде другий поєдинок у професійній кар'єрі.
Хижняк, Захарєєв і Жасан не візьмуть участь в чемпіонаті України-2026.