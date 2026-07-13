Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) пояснив, чому проігнорував заклик Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) піднятися до нього в ринг для дуелі поглядів.

Британець зазначив, що відмовився від цього кроку через відсутність підписаного контракту на бій, а також анонсував можливу відповідь після свого поєдинку 25 липня. Слова наводить DAZN Boxing.

Ні, тому що контракти не були підписані. Я вже був у такій ситуації раніше, коли підписував контракти з Ф’юрі. Тому я не став грати в ці ігри. Я не для того там був. Якби контракт був підписаний, я б вийшов на ринг. Я приїхав туди з розвідувальною місією. Хотів подивитися, як виглядатимуть мої майбутні суперники. Мені потрібно знаходити час, щоб аналізувати своїх опонентів. Я багато чого побачив. Побачив хороші речі, але також помітив і певні слабкі місця. А коли він запросив мене вийти в ринг, я подумав: це ж шоу Тайсона Ф’юрі. Чому я маю виходити в ринг на шоу Ф’юрі? Якщо він захоче вийти на ринг після моєї перемоги 25 липня — ласкаво просимо. Ентоні Джошуа

Президент UFC: «Знаю, де пройде бій між Ф’юрі та Джошуа».