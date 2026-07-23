Володимир Кириченко

Британський боксер надважкої ваги Фрейзер Кларк (9-3-1, 7 КО) поділився думками про те, яке місце серед найкращих боксерів в історії займе колишній абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах українець Олександр Усик (25-0, 16 КО).

Якщо Усик завершить кар’єру як триразовий абсолютний чемпіон світу – двічі у надважкій вазі та один раз у крузервейті, – то опиниться серед дуже небагатьох. Адже серед чемпіонів світу у надважкій вазі лише Роккі Марчіано завершив кар’єру непереможеним. Як ви вважаєте, яке місце Олександр Усик посяде в пантеоні найвидатніших надважковаговиків усіх часів?

«Думаю, він буде серед найвеличніших. Для мене першим у цьому списку завжди залишається Мохаммед Алі. І, можливо, не лише через те, чого він досяг у боксі, а й через те, що зробив за межами рингу.

Але якщо говорити саме про рівень суперників і боксерські досягнення, то я не бачу причин, чому наступним у цьому списку не має бути Олександр Усик. Ми часто згадуємо Роккі Марчіано та його бездоганний рекорд. Потрібно дивитися саме на рекорди. В Усика він ідеальний.

Усик також дуже багато робить для своєї країни. Ми бачимо, що він чудова людина. Тож для мене не проблема поставити його в один ряд з найкращими в історії».

Раніше Усик оголосив, коли проведе свій останній бій у кар'єрі.