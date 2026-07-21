Відомий англійський фахівець та дядько Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 KO) — Пітер Ф’юрі, який є тренером нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО), прокоментував резонансну зупинку поєдинку свого підопічного проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

В інтерв'ю Seconds Out британський тренер висловив обурення діями рефері Майка Лайсонса, який зупинив бій за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі рівно в момент звучання гонгу наприкінці 11-го раунду.

Йому слід було дати можливість. Зупинка була після гонгу. У будь-якому випадку, це було поряд із кутом. Ріко стояв на ногах. Він відповідав ударами й був готовий продовжувати бій. Так, поєдинок не слід було зупиняти. Що б сталося у 12-му раунді? Ми не знаємо. Але ми повинні були мати можливість.

У бою за титул чемпіона світу WBC у важкій вазі у кожного бійця має бути шанс, бо скільки боїв ми бачили, коли все переверталося з ніг на голову? Тож так, і те, як пройшов бій, теж відіграло свою роль. Тому я категорично незадоволений рішенням про зупинку, але що є, те є.