Леннокс Льюїс: «Я б точно розгадав Усика, якби бився з ним у свої кращі роки»
Колишній абсолютний чемпіон світу висловив впевненість у своїй перемозі над українцем
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі та член Міжнародного залу боксерської слави Леннокс Льюїс заявив, що зміг би завдати поразки 39-річному непереможеному українцю Олександру Усику (25-0, 16 КО), якби перебував на піку своєї форми. Слова наводить портал Boxing News.
Шкода, що я не живу в цю епоху, із задоволенням би з ним побився. Не розумію, чому ніхто не може його розгадати, я б його точно розгадав.
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