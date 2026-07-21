Кабаєл може провести бій проти жертви Усика із Росії
Уніфікація титулів відбудеться наприкінці цього року?
близько 1 години томуПідписатися в
Чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) може провести обʼєднавчий поєдинок проти володаря титулу WBA росіянина Мурата Гассієва (34-2, 27 КО).
Менеджер Кабаєла Спенсер Браун розповів Майку Коппінджеру з видання The Ring, що зараз опрацьовується можливість проведення такого поєдинку наприкінці цього року.
Нагадаємо, колишній чемпіон світу Олександр Усик звільнив титули WBC, WBA та IBF, чим дозволив тимчасовому чемпіону WBC Кабаєлу та регулярному чемпіону WBA Гассієву заволодіти повноцінними титулами.
Востаннє Агіт виходив на ринг 10 січня на шоу в Обергаузені (Німеччина), де переміг Даміана Книбу технічним нокаутом у 3-му раунді.
Гассієв вже встиг провести перший захист титулу – 11 липня у Москві переміг Петера Кадіру технічним нокаутом в шостому раунді.
Раніше Кабаєл розповів, коли проведе захист титулу WBC.