Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 KO) прокоментував свій фізичний стан та розповів про подолання психологічної кризи.

За словами американського боксера, він змог скинути вагові показники та повернути мотивацію для продовження кар'єри. Слова наводить BoxingScene.

Всі проходять через емоційні гойдалки. У кожного в житті бувають злети й падіння, особливо коли це ще й тисне психологічно. Особливо, коли тобі здається, що ти недостатньо хороший, що ти вже ніколи не будеш колишнім і що ти взагалі більше не хочеш цим займатися.

Я важив десь під 300 фунтів (136 кг); зараз моя вага — 257 фунтів (116 кг). Мені подобається моя нинішня форма; це ще не той ідеал, до якого я прагну, але прогрес просто чудовий.

Я хочу бути більш рельєфним. Хочу мати вигляд як Ентоні Джошуа. Хочу мати вісім кубиків преса, хоча, можливо, це просто не для мене.