Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) висловився щодо затримки в організації поєдинку проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO). Слова наводить IFL TV.

Джошуа, ти де? Угоди досі немає. Це вже починає добряче набридати.

Я був готовий битися в кожному місці, яке називали – Англія, Ірландія, Лас-Вегас, Нью-Йорк, знову Англія, знову Ірландія, знову Нью-Йорк. І щоразу я казав: «Так, так, так, так, так». Жодних умов з мого боку.

Але факти такі – мені здається, ти просто боягуз. Мені здається, ти не хочеш цього бою і просто водиш усіх за ніс.

Ти робиш це вже багато років. У тебе було чимало можливостей побитися зі мною, але в глибині душі ти насправді ніколи цього не хотів.

Тож подивимося, чи вистачить тобі мужності цього разу. Нам уже по 37-38 років. Давай просто поб’ємося. Це всього лише боксерський поєдинок.

Тебе й раніше били, і не раз. Тебе кілька разів відправляли в глухий нокаут. І що з того? Що найгірше може статися? Я точно тебе нокаутую, на сто відсотків. Але нічого нового з тобою не станеться, це вже робили до мене.