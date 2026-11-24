Денис Сєдашов

Збірна України з боксу фінішувала на третій сходинці в загальнокомандному медальному заліку молодіжного чемпіонату Європи U-23, який проходив у хорватському Поречі.

За підсумками континентальної першості українські боксери вибороли 10 нагород: дві золоті, чотири срібні та чотири бронзові. Вище за синьо-жовтих у підсумковій таблиці опинилися лише національні команди Польщі та Туреччини.