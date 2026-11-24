Україна у топ-3 медального заліку Євро U-23 з боксу
Українські спортсмени вибороли десять медалей
Збірна України з боксу фінішувала на третій сходинці в загальнокомандному медальному заліку молодіжного чемпіонату Європи U-23, який проходив у хорватському Поречі.
За підсумками континентальної першості українські боксери вибороли 10 нагород: дві золоті, чотири срібні та чотири бронзові. Вище за синьо-жовтих у підсумковій таблиці опинилися лише національні команди Польщі та Туреччини.
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Золоті медалі збірній України принесли Анастасія Таран у ваговій категорії до 70 кг та Артур Кузьменко у вазі до 65 кг.
Срібними призерами турніру стали Таїсія Покусай (до 51 кг), Ольга Пилипчук (до 75 кг), Поліна Черненко (понад 80 кг) та Богдан Челдик (до 55 кг).
Бронзові нагороди вибороли Софія Турбініна (до 48 кг), Максим Шляховий (до 50 кг), Ангеліна Некрасова (до 60 кг) та Єлизавета Безверхня (до 80 кг).
Таран здобула золото чемпіонату Європи U-23 з боксу.
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