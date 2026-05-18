Володар титулу WBC Francophone у першому середньому дивізіоні Максим Молодан (12-1, 7 KO) поділився прогнозом на поєдинок між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та зірковим нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

«Спочатку, як почув про цей бій, взагалі було не цікаво, вони просто на різних рівнях. Але після заяв Верховена хочеться подивитися, що він може запропонувати Усику.

Інтриги стосовно результату немає, але цікаво, на що спроможний Ріко. Не думаю, що Верховен може створити проблеми Олександру, Усик переважає Ріко у всьому».