Денис Сєдашов

У Єгипті стартувало зведення тимчасової спортивної арени для масштабного поєдинку між об’єднаним чемпіон світу в надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та ексчемпіоном ліги Glory у важкій вазі нідерландцем Ріко Верховеном.

Бій за титули за версіями WBC та The Ring відбудеться вже 23 травня на тлі великих пірамід у Гізі (Єгипет).

