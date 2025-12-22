Олег Шумейко

Український надважковаговик Богдан Миронець (10-1, 5 KO) розповів в інтерв’ю sport-express.ua про роботу з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) у тренувальному таборі:

Так, бувають легші та важчі спаринги, але думки про чийсь космічний рівень мене вже давно покинули. Усі люди, в яких дві руки та дві ноги.

Звичайно, Джошуа – це боксер екстракласу, неймовірно досвідчений й рівень при ньому. Проте я б не сказав, що щось дивовижне. Для мене це гарний досвід у будь-якому разі.

Він дуже дисциплінований, виконує вказівки тренера й прислухається, що йому кажуть.

Також можу відзначити його дуже хороший тоннаж ударів. Якщо приймати їх на блок, то тебе зносить.

Який спаринг запам’ятався вам найбільше?

Останній перед моїм від’їздом. Перед цим мені давали з ним небагато раундів, по два-три. Можливо, я чимось не дуже їм сподобався. Тоді спарингували чотири трихвилинки, він вже набрав хорошу форму, й ми гарно зарубилися у доволі високому темпі.

Я пропустив від нього один з найкращих ударів, яким він відправляв у нокдаун, а потім у нокаут Френсіса Нганну. Він смикає джебом, провокує на захисну дію, а сам при цьому відтягується назад й робить гарний крос з правої руки. Нічого катострофічного зі мною не сталося й ми продовжили. Проте тепер я можу сказати, що був у Джошуа на спарингах. Одного разу завтикав й пропустив.

Нагадаємо, що Джошуа може провести бій з Тайсоном Ф’юрі.