Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) заплатить близько $48,6 млн податків зі свого гонорару за поєдинок із популярним американським відеоблогером Джейком Полом (12-2, 7 KO).

За даними Yahoo Sports, обидва боксери заробили по $93 млн за бій. Оскільки поєдинок проходив у США, гонорар Джошуа обкладається федеральним податком за найвищою ставкою 37%, що становить приблизно $34,5 млн. Крім того, як громадянин Великої Британії, Джошуа має сплатити податки зі свого заробітку за кордоном — ще $14,1 млн.

Нагадаємо, що бій відбувся 20 грудня в Маямі та завершився перемогою Джошуа нокаутом у шостому раунді.