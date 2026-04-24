Український суперважковаговик Шевадзуцький проведе бій на вечорі боксу у Німеччині
Українець вийде у ринг 29 травня
Український суперважковаговик Ігор Шевадзуцький (12-3, 10 КО) проведе свій наступний поєдинок 29 травня в межах вечора боксу від промоутерської компанії Exceed Boxing. Повідомляє LuckyPunch.
Подія відбудеться в Гамбурзі (Німеччина). Ім'я суперника українця наразі не оголошено, проте організатори мають оприлюднити його найближчим часом.
Нагадаємо, у своєму попередньому бою Шевадзуцький поступився за очками дворазовому Баходіру Жалолову.
