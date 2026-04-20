Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) для The Ring розповів про свої кар'єрні плани.

«Ми поговорили з Френком Ворреном і Спенсером Брауном – план зараз полягає в тому, щоб дочекатися бою Усик – Верховен.

Я просто чекаю, поки ситуація проясниться: Усик або битиметься зі мною, або звільнить титул. Очікування – це найкращий варіант для мене, а далі все вирішиться саме собою.

У нас є невеликий план – повернутися в ринг у вересні або жовтні разом з однією з організацій у Німеччині».