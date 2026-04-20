Кабаєл: «Усик або битиметься зі мною, або звільнить титул»
Тимчасовий чемпіон WBC виманює українця в ринг
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) для The Ring розповів про свої кар'єрні плани.
«Ми поговорили з Френком Ворреном і Спенсером Брауном – план зараз полягає в тому, щоб дочекатися бою Усик – Верховен.
Я просто чекаю, поки ситуація проясниться: Усик або битиметься зі мною, або звільнить титул. Очікування – це найкращий варіант для мене, а далі все вирішиться саме собою.
У нас є невеликий план – повернутися в ринг у вересні або жовтні разом з однією з організацій у Німеччині».
Бій Усика проти Ріко Верховена пройде 23 травня у Гізі, Єгипет.
