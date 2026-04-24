Денис Сєдашов

Гран-прі Туреччини офіційно повернеться до календаря Формули-1 у 2027 році. Про підписання п'ятирічного контракту оголосили на презентації в Стамбулі за участю Реджепа Ердогана, Стефано Доменікалі та Мохаммеда бен Сулайема.

Етап проходитиме на автодромі Істанбул Парк. Згідно з угодою, гонка проводитиметься щорічно і не входитиме до системи ротації трас.

— Formula 1 (@F1) April 24, 2026

Туреччина приймала чемпіонат світу з 2005 по 2011 роки, а також у 2020 та 2021 роках під час пандемії.

