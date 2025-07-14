Український суперважковаговик: «Свободу «Азову». Свободу героям»
Відомий боксер підтримав наших воїнів
близько 1 години тому
Український проспект надважкого дивізіону Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) доєднався до акції на підтримку «Азову».
«Хлопці, які бились за Маріуполь, за кожного з нас, досі у російському полоні. Вони витримали нелюдське. Вони мають бути вдома. І про це не можна мовчати.
Я приєднуюсь до акції #FREEAZOV, бо ці люди заслуговують не тиші, а наших дій. Ми повинні вимагати їхнього звільнення. Ми повинні пам’ятати, завдяки кому тримаємось.
Серед щоденних інтенсивних тренувань і підготовки до бою – мої думки теж з тими, хто бився за Україну, але зараз у неволі.
Світ має не мовчати. Герої мають повернутися додому. Свободу «Азову». Свободу героям. Слава Україні».
Раніше Сіренко став амбасадором Патронатної служби «Янголи» 3-ї окремої штурмової бригади.
Нагадаємо, Андрій Новицький не буде боксувати проти Сіренка на шоу Усик – Дюбуа 2.
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