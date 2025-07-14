Український проспект надважкого дивізіону Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) доєднався до акції на підтримку «Азову».

«Хлопці, які бились за Маріуполь, за кожного з нас, досі у російському полоні. Вони витримали нелюдське. Вони мають бути вдома. І про це не можна мовчати.

Я приєднуюсь до акції #FREEAZOV, бо ці люди заслуговують не тиші, а наших дій. Ми повинні вимагати їхнього звільнення. Ми повинні пам’ятати, завдяки кому тримаємось.

Серед щоденних інтенсивних тренувань і підготовки до бою – мої думки теж з тими, хто бився за Україну, але зараз у неволі.

Світ має не мовчати. Герої мають повернутися додому. Свободу «Азову». Свободу героям. Слава Україні».