Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні Олександр Усик (23-0, 14 КО) для DAZN Boxing розповів, як його тренувальний процес відрізняється від інших.

«Багато спортсменів високого рівня не роблять те, що роблю я. Професійний бокс – це топрівень, але багато людей не роблять розумну роботу. Просто спаринги, просто робота на мішку – і пішов додому. Вони не вживають здорову їжу, відсутня розтяжка, відновлення, а просто тренуються, тренуються, тренуються, беруть гроші й все – це погано. Це не надовго, ти не зможеш довго бути у спорті, можливо, на 2-3 роки вистачить. Потім завершення кар’єри. Я хочу жити і бути щасливим».

Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Усик проведе реванш з Дюбуа. Перший бій відбувся у серпні 2023 року, тоді Олександр нокаутував Даніеля у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою