Глава Matchrroom Boxing Едді Хірн в інтерв’ю SeeHendo поділився думками про гіпотетичний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Евандера Холіфілда:

Холіфілд – один з моїх улюблених бійців, і я завжди казав, коли він був у крузервейті… Усик проти Холіфілда у важкій вазі – я просто не можу уявити, як Усик програє.

Описуючи Холіфілда, було би жорстко заявити, що у нього не було нічого особливого. Евандер був дуже особливим. Але суто за стилем і його роботою ніг… Холіфілд був просто жорстким, йшов уперед, мав гранітне підборіддя, безперервну віддачу. Але Усик просто ламає тебе – удар, удар, відійшов.