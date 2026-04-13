Едді Хірн, промоутер ексчемпіона у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), для Seconds Out поділився думками про потенційний мегафайт свого клієнта з Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Ми бачили, як після бою Фʼюрі викликав Ей Джея. Що ти можеш нам сказати?

«Тільки те, що ми ведемо переговори. Бій ще не затверджений, але я абсолютно впевнений, що він відбудеться.

Ей Джей не з тих хлопців, хто вискочить у ринг і почне волати, поки немає підписаних контрактів. Скільки разів ми вже в такій ситуації були?

Коли бій буде підтверджений, ми розберемося з Тайсоном Ф’юрі. Не я – Ей Джей розбереться з Тайсоном. Він його поб’є. Він завжди був здатен його перемогти, а зараз – особливо. Але ми не будемо говорити про це, поки не підписані контракти. На цей момент вони не підписані».

Мушу запитати: Туркі сказав у прямому ефірі на Netflix про «Вемблі». Чи варто очікувати, що це буде саме там?

«По-перше, нам треба підписати контракт. Але так, я вірю, що цей бій відбудеться».

Після перемоги над Арсланбеком Махмудовим Тайсон кинув виклик Джошуа, який спостерігав за поєдинком у рингсайді. Джошуа відмовився виходити на ринг.

Раніше Netflix повідомив, що бій має відбутися восени у Великій Британії.