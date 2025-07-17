Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) для YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions поділився думками про реванш проти чемпіона IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Даніель Дюбуа, молодий чоловік, 27 років. Він не має – принаймні, нам про це нічого не відомо – ні сім'ї, ні будь-яких інших зв'язків. Він зосереджений на вас. Він зосереджений на всіх ваших поясах. Наскільки він небезпечний?

«Даніель небезпечний. Даніель – небезпечний суперник. Але я не думаю про Даніеля. Тому що для мене зараз це не має значення.

Зараз я думаю тільки про себе, свою сім'ю, тренування, свій стан. Я буду думати про Даніеля, коли вийду на ринг».

Але ти часто бачишся з ним. Ти бачив його сьогодні, він був перед тобою. Чи бачиш ти в ньому іншу людину, ніж два роки тому?

«Можливо. Тому що Даніель зараз чемпіон світу.

Так, Даніель трохи виріс. Даніель виграв останні три бої з важкими суперниками – Хргович, Міллер, Ентоні. Я думаю, Даніель цього разу буде іншим».

Даніель не перемагав тебе, щоб забрати пояс. Це був твій пояс. Тож чи вважаєш ти його справжнім чемпіоном світу?

«Я знаю. Я не думаю про це. Для мене це не має значення. Даніель має пояс IBF. Цього достатньо. Це буде бій за звання абсолютного чемпіона. За пояси. Тільки це має для мене значення».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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