Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) на YouTube-каналі Bet it Drives Show розповів про мотивацію розвивати промоутерський напрямок та підтримувати талановитих українських спортсменів.

За словами боксера, поза межами топових світових ліг заробляти в цьому виді спорту непросто, проте для нього проєкт Usyk 17 Promotions є передусім способом віддячити боксу та дати шанс перспективній молоді, яка не має достатніх ресурсів для старту кар'єри.

Взагалі, чесно кажучи, якщо ти не боксуєш в якійсь топлізі чи на топрівні, на боксі заробити складно. Чи якщо ти працюєш промоутером. Зрозуміло, що заробіток є – це бізнес, це і реклами, і це все. Але для мене на сьогоднішній день важливо також і розвивати український бокс, українських хлопців, які мають великий потенціал і у яких немає можливості.

Я сам пройшов цей шлях і знаю, що треба для того, щоб це пройти і як пройти. Це один із моїх фідбеків. Господь дав мені через бокс те, що я маю, і я хочу повернути так само. В кого є клепка в голові, той візьме це і буде розвиватися. В кого ні – буде жалітися, що йому щось не дали.