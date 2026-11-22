Усик зустрівся із шестиразовим чемпіоном НБА Скотті Піппеном
Зіркові спортсмени зробили селфі на згадку
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) провів зустріч із членом Зали слави баскетболу та шестиразовим чемпіоном НБА американцем Скотті Піппеном.
Раніше у Великій Британії передбачили для Усика грошові поєдинки.
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