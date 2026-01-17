Володимир Кириченко

Чемпіон світу WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) веде переговори з промоутерською компанією iVisit Boxing, повідомили кілька джерел для The Athletic.

Угода ще не укладена, і Усик, команда якого відмовилася коментувати цю інформацію, має й інші варіанти.

Якщо їм вдасться підписати угоду з українцем, то бій з колишнім чемпіоном WBC у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером відбудеться в Сан-Франциско або Лас-Вегасі.

Ед Перейра, СЕО компанії, не підтвердив переговори з Усиком, але сказав: «Хто не хотів би бачити Усика у себе? Він – великий боксер покоління».

iVisit Boxing була заснована в 2025 році. Нещодавно журналіст Стів Кім повідомив, що Усик «ось-ось підпише новий промоутерський контракт з молодою компанією, що базується на Західному узбережжі».

Компанія вже повідомила про план проведення великого боксерського турніру в самому центрі Сан-Франциско, намагаючись зібрати найбільшу в історії боксу аудиторію.

Раніше менеджер Усика Егіс Клімас говорив, що українець веде переговори з неназваним промоутером зі США.

