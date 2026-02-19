Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі американець Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) для DAZn Boxing заявив, що він та Кішон Девіс (14-0, 10 КО) наразі є найкращими боксерами світу.

Хто цей хлопець, на якого ти дивишся і думаєш: «Ось із ним я зрештою зустрінуся в рингу»?

«Знаєш, що найсумніше? Той, про кого ти питаєш – це людина, з якою я виріс, і з якою ми роками по-своєму підтримували один одного.

Я та Кейшон Девіс – найкращі боксери цього виду спорту на цю мить. Цього бою ніколи не станеться, але якщо ти шукаєш «того самого» хлопця – це він».

Існує така сума, за яку ви все-таки вийшли б один проти одного? Зазвичай у людей є «своя цифра».

«500».

Нагадаємо, WBC позбавила Стівенсона титулу чемпіона у легкій вазі.