«Усик найкращий надважковаговик 21 століття». Промоутер Ф’юрі заявив, що українця цікавлять тільки гроші
Воррен вважає, що Олександр вже має спадщину у боксі
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився в інтерв’ю Sky Sports про наступний крок Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Усик просто хоче чек. Він залишив свій слід у боксі. Він найкращий суперважкоатлет 21 століття - це його місце.
Відзначимо, що Воррен також закликав українця проводити захисти поясів. Раніше було названо бійця, який може перемогти Усика.
